Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная станция на короткое время лишилась подачи электричества извне. Причиной инцидента стали неблагоприятные метеоусловия, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Источник: Life.ru

В момент прекращения внешнего энергоснабжения автоматически включились резервные дизель-генераторы. Они обеспечили бесперебойную работу всех систем, критически важных для безопасности объекта.

Напряжение удалось полностью восстановить в течение часа. Сейчас собственные нужды ЗАЭС запитываются по высоковольтной линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ.

Никаких отклонений от пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон непосредственно на площадке и в прилегающей местности сохраняется в границах естественных природных значений.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал результативными сложные переговоры с МАГАТЭ, главной темой которых стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, подвергающейся регулярным атакам со стороны ВСУ. С середины марта станция пережила свыше 400 налётов украинских дронов, интенсивность ударов по Энергодару вышла за грань разумного — погибли шесть человек, ещё 43 ранены, а с конца апреля агрессия в адрес самой АЭС резко усилилась. Из-за этого объект 21 раз переходил на автономное питание, и сейчас «Росатом» намерен нарастить запасы дизельного топлива сверх имеющихся одиннадцати суток.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше