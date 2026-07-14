Женщина пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по дому в Белгородской области

«Женщину с осколочными ранениями пальцев руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано», — говорится в сообщении.
Также в посёлке повреждено остекление частного дома, квартиры в многоквартирном доме, гараж, а также два автомобиля — грузовой и легковой.
Ранее женщина пострадала в результате украинского удара по Шебекино под Белгородом. Её госпитализировали с ранениями.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.Читать дальше