Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по дому в Белгородской области

Женщина пострадала при ударе украинского FPV-дрона по частному дому в посёлке Октябрьский Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Она получила осколочные ранения.

Источник: Life.ru

«Женщину с осколочными ранениями пальцев руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Также в посёлке повреждено остекление частного дома, квартиры в многоквартирном доме, гараж, а также два автомобиля — грузовой и легковой.

Ранее женщина пострадала в результате украинского удара по Шебекино под Белгородом. Её госпитализировали с ранениями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше