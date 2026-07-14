Женщина пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по дому в Белгородской области

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Белгород: город воинской славы на юге России

Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.