Двое жителей Краснодара задержаны за скандальную съемку на фоне храма

Видео было размещено в социальных сетях, после чего оба участника скандальной съемки были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. Пресс-служба полиции опубликовала запись, на которой молодые люди объясняли, что они сами верующие и не хотели оскорбить чьи-либо чувства. Один из задержанных сообщил, что ему был интересен красивый ракурс на видео. «Мы ничего не хотели показать, извиняемся за свою глупость, больше такого не повторится», — заявил другой участник инцидента.