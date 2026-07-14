Двое жителей Краснодара задержаны за скандальную съемку на фоне храма

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту инцидента, произошедшего рядом с храмом Александра Невского в Краснодаре. Как сообщает ведомство, двое молодых людей в ночное время сняли видео, как один из них стоит на крышах двух автомобилей на фоне православного креста и здания храма. В СКР назвали ролик провокационным.
Видео было размещено в социальных сетях, после чего оба участника скандальной съемки были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. Пресс-служба полиции опубликовала запись, на которой молодые люди объясняли, что они сами верующие и не хотели оскорбить чьи-либо чувства. Один из задержанных сообщил, что ему был интересен красивый ракурс на видео. «Мы ничего не хотели показать, извиняемся за свою глупость, больше такого не повторится», — заявил другой участник инцидента.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.