В подмосковном Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим ЧС для органов управления, сил и средств местного звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен с 4:50 мск 13 июля. Установлен местный уровень реагирования.
В зону чрезвычайной ситуации включены четыре многоквартирных дома в Солнечногорске: на улицах Банковской, 30 и 26, Баранова, 35, а также на улице Военный городок, 11.
Администрации поручено организовать пункты временного размещения в трех школах города и обеспечить эвакуированных питанием.
В период с вечера 12 июля по утро 13 июля в направлении Московского региона было направлено более 350 украинских беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, большинство из них средства ПВО уничтожили на дальних подступах, 50 дронов перехватили при подлете к городу.
В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, в ту ночь сбили 81 беспилотник. В результате атаки в Истре погибли три человека, еще трое пострадали.
В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный дом пострадали двое детей. Глава города Константин Михальков сообщил, что дроны повредили жилой дом и несколько дворов на улице Банковской. В квартирах выбило окна, повреждения получили автомобили, также были зафиксированы «локальные разрушения».