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В подмосковном Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В подмосковном Солнечногорске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Соответствующее постановление принято администрацией городского округа после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РИА "Новости"

Режим ЧС для органов управления, сил и средств местного звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен с 4:50 мск 13 июля. Установлен местный уровень реагирования.

В зону чрезвычайной ситуации включены четыре многоквартирных дома в Солнечногорске: на улицах Банковской, 30 и 26, Баранова, 35, а также на улице Военный городок, 11.

Администрации поручено организовать пункты временного размещения в трех школах города и обеспечить эвакуированных питанием.

В период с вечера 12 июля по утро 13 июля в направлении Московского региона было направлено более 350 украинских беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, большинство из них средства ПВО уничтожили на дальних подступах, 50 дронов перехватили при подлете к городу.

В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, в ту ночь сбили 81 беспилотник. В результате атаки в Истре погибли три человека, еще трое пострадали.

В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный дом пострадали двое детей. Глава города Константин Михальков сообщил, что дроны повредили жилой дом и несколько дворов на улице Банковской. В квартирах выбило окна, повреждения получили автомобили, также были зафиксированы «локальные разрушения».

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