Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё семь БПЛА сбиты на пути к Москве, всего за сутки — 36

Силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё семь беспилотников на подлёте к столице, общее число сбитых с начала суток достигло 36. Об этом проинформировал мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Сегодня в Шебекине при подрыве украинского дрона осколочные ранения плеча и ноги получила местная жительница. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, где ей оказали первую помощь, после чего для продолжения лечения её перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше