Ад в Киеве: изверги пытали девушку и сдавали на ночь мужчинам

«Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура обжалует этот приговор как слишком мягкий», — заявили в надзорном ведомстве. Сейчас обвинение настаивает на ужесточении наказания для мучителей, которые, по мнению прокуроров, заслуживают более длительных сроков заключения за свои бесчеловечные действия.