Ад в Киеве: изверги пытали девушку и сдавали на ночь мужчинам

Суд в Киеве вынес приговор 24-летнему мужчине и 23-летней женщине, которые удерживали 21-летнюю знакомую в рабстве, подвергая её жестоким истязаниям за малейшее неповиновение и заставляя оказывать интимные услуги мужчинам. Прокуратура Дарницкого района доказала, что обвиняемые превратили жизнь девушки в кошмар, установив над ней тотальный контроль в съемной квартире.
«За неповиновение девушку избивали, заставляли часами стоять коленями на гречке, а зимой — погружаться в ледяную воду Днепра, требуя фото- и видеоотчетов для её унижения», — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что преступники заставляли жертву предоставлять интимные услуги клиентам, забирая себе всю выручку. Пару также признали виновной в торговле людьми и систематических пытках.
«Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура обжалует этот приговор как слишком мягкий», — заявили в надзорном ведомстве. Сейчас обвинение настаивает на ужесточении наказания для мучителей, которые, по мнению прокуроров, заслуживают более длительных сроков заключения за свои бесчеловечные действия.