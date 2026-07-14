Смерч сорвал крыши и повалил грузовик в башкирском селе

11 июля появилась информация о том, что в подмосковном Волоколамске ураган разрушил собачий приют «Мурзик Шарики» и шесть питомцев пропали. Владельцы питомника рассказали, что смерч разгромил 16 вольеров. Кроме того, сильный ветер повалил заборы, сорвал крыши с будок, а также оборвал провода, из-за чего учреждение осталось без электричества. Также во время бури на одну из собак упало дерево, но ее удалось спасти.