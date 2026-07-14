Смерч сорвал крыши и повалил грузовик в башкирском селе

В окрестностях села Турумбет Давлекановского района Башкирии смерч снес крыши частных домов и перевернул грузовой автомобиль. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
На кадрах видно, что воронка смерча образовалась на достаточно большой высоте от земли, после чего расширилась и начала опускаться. Также на видеозаписи вихрь опускается к земле и проходит рядом с жилыми домами.
По данным журналистов, смерч повредил кровлю и фасады частных жилых домов и надворных хозяйственных построек. Информации о пострадавших в результате стихийного бедствия в данный момент нет, передает Telegram-канал.
11 июля появилась информация о том, что в подмосковном Волоколамске ураган разрушил собачий приют «Мурзик Шарики» и шесть питомцев пропали. Владельцы питомника рассказали, что смерч разгромил 16 вольеров. Кроме того, сильный ветер повалил заборы, сорвал крыши с будок, а также оборвал провода, из-за чего учреждение осталось без электричества. Также во время бури на одну из собак упало дерево, но ее удалось спасти.