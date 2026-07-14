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На Кубе произошло новое отключение энергосистемы

Министерство энергетики и горной добычи Кубы сообщило о полном отключении Национальной электроэнергетической системы. Ведомство приступило к восстановлению ее работы.

Источник: AP 2024

«Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Активированы протоколы по ее восстановлению», — говорится в сообщении министерства в социальной сети X.

Как уточнили в ведомстве, причиной блэкаута стало отключение первого энергоблока ТЭС «Фелтон».

«Сейчас в регионах уже формируются микросистемы, ведется работа по подаче электроэнергии на теплоэлектростанции, прежде всего на западе страны», — добавили в министерстве.

Государственная электроэнергетическая компания Unión Eléctrica заявила, что после создания необходимых условий начнется поэтапное формирование микросистем и возобновление электроснабжения объектов критической инфраструктуры.

В последние годы Куба регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении. Причинами являются изношенность генерирующих мощностей и дефицит топлива. Неделей ранее на острове произошел аналогичный инцидент. Тогда специалистам потребовалось около суток для повторного соединения элементов энергосистемы.

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