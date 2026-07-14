На Кубе произошло новое отключение энергосистемы

«Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Активированы протоколы по ее восстановлению», — говорится в сообщении министерства в социальной сети X.
Как уточнили в ведомстве, причиной блэкаута стало отключение первого энергоблока ТЭС «Фелтон».
«Сейчас в регионах уже формируются микросистемы, ведется работа по подаче электроэнергии на теплоэлектростанции, прежде всего на западе страны», — добавили в министерстве.
Государственная электроэнергетическая компания Unión Eléctrica заявила, что после создания необходимых условий начнется поэтапное формирование микросистем и возобновление электроснабжения объектов критической инфраструктуры.
В последние годы Куба регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении. Причинами являются изношенность генерирующих мощностей и дефицит топлива. Неделей ранее на острове произошел аналогичный инцидент. Тогда специалистам потребовалось около суток для повторного соединения элементов энергосистемы.