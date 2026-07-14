Суд в Москве оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 августа

Троицкий районный суд Москвы оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 августа по делу об обороте порнографических материалов. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
— Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны, — передает Telegram-канал пресс-службы.
Троицкий районный суд Москвы отправил 27-летнюю Шурыгину в следственный изолятор после нарушения домашнего ареста. Следствие установило, что девушка пользовалась мобильным телефоном, что было запрещено решением суда.
16 июня Троицкий районный суд назначил Шурыгиной домашний арест до 19 июля по подозрению в распространении порнографии. По данным следствия, девушка публиковала в закрытом Telegram-канале интимные видеоролики. 20 июня стало известно, что вместе с Шурыгиной по делу о распространении порнографии правоохранители задержали еще двух людей. Их отправили под домашний арест.