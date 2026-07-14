Суд в Москве оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 августа

16 июня Троицкий районный суд назначил Шурыгиной домашний арест до 19 июля по подозрению в распространении порнографии. По данным следствия, девушка публиковала в закрытом Telegram-канале интимные видеоролики. 20 июня стало известно, что вместе с Шурыгиной по делу о распространении порнографии правоохранители задержали еще двух людей. Их отправили под домашний арест.