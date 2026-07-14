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Минобороны: За день над регионами РФ сбиты 252 украинских БПЛА

Дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 252 украинских беспилотника самолётного типа за двенадцать дневных часов. Об этом отчитались в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Аппараты перехватывали и уничтожали над тринадцатью субъектами Федерации. Среди них — Белгородская, Брянская, Курская, Тверская, Калужская, Тульская, Орловская, Рязанская и Ростовская области, а также Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым и Адыгея.

Кроме того, цели поражались над акваториями Азовского и Чёрного морей. В военном ведомстве уточнили, что временной промежуток операции составил период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени.

Таким образом, массированные попытки киевского режима атаковать российскую территорию в дневное время были сорваны. Все вражеские аппараты уничтожены.

Сегодня в посёлке Октябрьский Белгородской области украинский FPV-дрон врезался в частный дом, ранив женщину осколками в пальцы руки. Пострадавшую везут в горбольницу № 2 Белгорода. Кровля загорелась, но возгорание быстро потушили. Помимо этого, повреждены стёкла ещё одного частного дома, одной квартиры в многоэтажке, а также гараж и два автомобиля — грузовой и легковой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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