Суд продлил Диане Шурыгиной арест в СИЗО до 19 августа

Ранее суд Москвы заключил под стражу Шурыгину, изменив ей меру пресечения на содержание в СИЗО на 11 дней. До этого у неё был домашний арест, но она его нарушила (пользовалась телефоном). Ей грозит до шести лет по обвинению в производстве и распространении порнографии.