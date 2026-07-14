Смерч разрушил дома и перевернул грузовик в селе Башкортостана

Тем временем на Дальнем Востоке России ожидают мощный тайфун «Бави». Циклон уже нанёс серьёзные разрушения на территории Китая. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют экстремальные осадки в Приморском и Хабаровском краях. За сутки там выпадет до 120 мм дождя. Порывы ветра достигнут 20−25 метров в секунду. Такая погода грозит падением деревьев, срывом кровель и повреждением линий электропередачи.