Смерч разрушил дома и перевернул грузовик в селе Башкортостана

Местные жители сняли образование смерча на камеру.
Смерч в Башкортостане. Видео © Telegram / Уфа Башкортостан | Новости.
Глава района Наиль Абелгузин опубликовал подробности в своих социальных сетях.
«В селе Старо-Аккулаево мощный смерч сорвал крыши с дома и хозяйственных построек на улице Механизаторов, повредил линии электропередачи, повалил дерево, автомобиль. Ведутся восстановительные работы последствий стихии», — написал чиновник.
Тем временем на Дальнем Востоке России ожидают мощный тайфун «Бави». Циклон уже нанёс серьёзные разрушения на территории Китая. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют экстремальные осадки в Приморском и Хабаровском краях. За сутки там выпадет до 120 мм дождя. Порывы ветра достигнут 20−25 метров в секунду. Такая погода грозит падением деревьев, срывом кровель и повреждением линий электропередачи.
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