Крупный пожар охватил здание бывшего консервного завода в Волгограде

В Волгограде 14 июля произошел пожар на территории бывшего консервного завода в Ворошиловском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь занялся в неэксплуатируемом складском помещении.
— В Ворошиловском районе, на территории бывшего консервного завода в неэксплуатмруемом складском помещении происходит горение деревянных паллет. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту, производят тушение, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Отметим, что пожар виднеется сразу с нескольких районов города. Огонь бушует рядом с домами.
Видео: Волгоград / t.me.
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