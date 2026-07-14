Диана Шурыгина останется в СИЗО до августа

Диана Шурыгина участвовала в программе «Пусть говорят» на Первом канале в 2017 году, когда ей было 16 лет. На шоу она обвинила 21-летнего молодого человека в изнасиловании. Вскоре его приговорили к восьми годам лишения свободы, однако защита добилась сокращения срока. Он вышел на свободу в 2018 году, после чего занялся правозащитой.