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Двух молодых краснодарцев задержали за видео со шпагатом на фоне храма

Краснодарские правоохранители задержали двух местных жителей возрастом 19 и 23 лет. Причиной стал опубликованной в Сети ролик, в котором один из молодых людей сделал шпагат между двумя припаркованными автомобилями на фоне Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе краевого управления Министерства внутренних дел России.

Краснодарские правоохранители задержали двух местных жителей возрастом 19 и 23 лет. Причиной стал опубликованной в Сети ролик, в котором один из молодых людей сделал шпагат между двумя припаркованными автомобилями на фоне Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе краевого управления Министерства внутренних дел России.

— Действиям молодых людей будет дана комплексная правовая оценка. Проводится проверка, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Ранее президиум Московского городского суда освободил из-под стражи Ксению Белоусову, которая в апреле этого года забила кальян на куличе в одном из баров Москвы. Ей назначили 200 часов исправительных работ. Изначально суд приговорил девушку к трем годам колонии. Ее признали виновной в оскорблении чувств верующих.