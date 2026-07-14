Двух молодых краснодарцев задержали за видео со шпагатом на фоне храма

Краснодарские правоохранители задержали двух местных жителей возрастом 19 и 23 лет. Причиной стал опубликованной в Сети ролик, в котором один из молодых людей сделал шпагат между двумя припаркованными автомобилями на фоне Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе краевого управления Министерства внутренних дел России.