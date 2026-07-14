Жительница Георгиевска пойдёт под суд за убийство сожителя ножом в ходе пьянки

Ранее Life.ru рассказывал, как осуждённая москвичка, откусившая мужу половой орган во время семейной ссоры, столкнулась с тяжёлыми последствиями собственного поступка уже в колонии. По словам пострадавшего супруга, перед нападением женщина специально обработала зубы напильником, что обернулось необратимым разрушением — сейчас они попросту гниют. Мужчина утверждает, что никакой стоматологической помощи за решёткой она не получает, и называет происходящее кармическим возмездием за содеянное.