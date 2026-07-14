Жительница Георгиевска пойдёт под суд за убийство сожителя ножом в ходе пьянки

По версии следствия, вечером 2 мая текущего года пара распивала спиртное. Во время застолья между ними вспыхнула ссора.
В разгар конфликта женщина схватилась за нож и нанесла один удар в туловище собутыльника. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, потерпевший умер на месте.
Подозреваемую задержали, суд отправил её под стражу. В ходе расследования фигурантка полностью признала вину и раскаялась в совершённом. Сейчас материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Life.ru рассказывал, как осуждённая москвичка, откусившая мужу половой орган во время семейной ссоры, столкнулась с тяжёлыми последствиями собственного поступка уже в колонии. По словам пострадавшего супруга, перед нападением женщина специально обработала зубы напильником, что обернулось необратимым разрушением — сейчас они попросту гниют. Мужчина утверждает, что никакой стоматологической помощи за решёткой она не получает, и называет происходящее кармическим возмездием за содеянное.
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