Женщина родила в авторикше четверняшек, они умерли по дороге в роддом

Роды начались прямо в салоне транспорта. Врачи сообщили, что трое девочек и мальчик родились недоношенными с весом около 1,5 килограмма каждый. Сотрудники больницы утверждают, что дети скончались, так как были сильно недоношенные, а не из-за проблем с транспортировкой роженицы. Жизни женщины ничего не угрожает. Отец умерших детей Ганеш Сингарам считает, что если бы скорая приехала вовремя, младенцев удалось бы спасти.