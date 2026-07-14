Женщина родила в авторикше четверняшек, они умерли по дороге в роддом

В индийском штате Мадхья-Прадеш женщина родила четверняшек в авторикше, они скончались по дороге в больницу, пишет PTI.
Сообщается, что на седьмом месяце беременности у жительницы деревни Найгаон Раджни Сингарам внезапно начались схватки. Родственники рассказали, что скорая помощь на вызов не приехала, и женщину сначала доставили в государственный медцентр, а потом в тяжелом состоянии отправили в больницу в Бичхии на авторикше.
Роды начались прямо в салоне транспорта. Врачи сообщили, что трое девочек и мальчик родились недоношенными с весом около 1,5 килограмма каждый. Сотрудники больницы утверждают, что дети скончались, так как были сильно недоношенные, а не из-за проблем с транспортировкой роженицы. Жизни женщины ничего не угрожает. Отец умерших детей Ганеш Сингарам считает, что если бы скорая приехала вовремя, младенцев удалось бы спасти.
Ранее два недоношенных новорожденных скончались в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Маурицио в итальянском Больцано. Причиной стала бактерия в средстве для мытья детской посуды.