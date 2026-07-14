Собянин: Силы ПВО сбили 340 летевших к Московскому региону дронов за сутки

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 340 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Московского региона. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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