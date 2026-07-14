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Собянин: Силы ПВО сбили 340 летевших к Московскому региону дронов за сутки

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 340 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Московского региона. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 340 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Московского региона. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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