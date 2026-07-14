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Собянин: за последние сутки в сторону Москвы летело 340 БПЛА

Сергей Собянин сообщил, что за минувшие сутки в направлении Московского региона следовало 340 беспилотников. Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки в направлении Московского региона следовало около 340 беспилотных летательных аппаратов. Значительная их часть была нейтрализована средствами противовоздушной обороны на дальних подступах, свыше 50 аппаратов уничтожено на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

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