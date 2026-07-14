За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 БПЛА

Силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников на подлете к Москве за последние сутки. Всего в направлении столичного региона летело 340 БПЛА, большинство из которых уничтожили на дальних подступах, сообщил мэр Сергей Собянин.
Последний раз он сообщал о поражении беспилотников в 20:14. Тогда силы ПВО сбили семь БПЛА. О последствиях ударов в течение 14 июля информации не поступало.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше