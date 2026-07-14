Иран нанес ракетные удары по американским базам в Бахрейне и Кувейте

«В ходе операции с использованием ракет и БПЛА уничтожено несколько складов оружия и запчастей для вражеских кораблей и самолетов на базе Шейх Иса в Бахрейне. Также атакована площадка, где были размещены вражеские беспилотники MQ9 на базе Али ас-Салем в Кувейте, уничтожено и повреждены несколько беспилотников», — говорится в заявлении КСИР, которое цитирует иранская государственная телерадиокомпания IRIB.