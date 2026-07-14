Иран нанес ракетные удары по американским базам в Бахрейне и Кувейте

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары и атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по американским военным объектам — базе Шейх Иса в Бахрейне и базе Али ас-Салем в Кувейте. Как следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в результате были уничтожены несколько беспилотников MQ9, а также склады с оружием и запасными частями.
«В ходе операции с использованием ракет и БПЛА уничтожено несколько складов оружия и запчастей для вражеских кораблей и самолетов на базе Шейх Иса в Бахрейне. Также атакована площадка, где были размещены вражеские беспилотники MQ9 на базе Али ас-Салем в Кувейте, уничтожено и повреждены несколько беспилотников», — говорится в заявлении КСИР, которое цитирует иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
В заявлении уточняется, что данная операция стала ответом на удары США по нескольким объектам вооруженных сил Ирана, расположенным на юге исламской республики.
«Пока не закончатся злодейства США на Ближнем Востоке, ни одной капли нефти не будет вывезено из региона», — добавляет КСИР.