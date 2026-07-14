Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отбой беспилотной опасности объявили в Московской области

На территории Московской области объявили об отбое беспилотной опасности. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе РСЧС региона.

На территории Московской области объявили об отбое беспилотной опасности. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе РСЧС региона.

— Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, — передает канал регионального РСЧС в мессенджере МАКС.

В период с 08:00 до 20:00 14 июля российские системы ПВО ликвидировали 252 беспилотника Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской и Тульской областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 10 июля в результате атаки украинских дронов произошли пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове и на территории морского порта в Таганроге.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше