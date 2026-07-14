Отбой беспилотной опасности объявили в Московской области

На территории Московской области объявили об отбое беспилотной опасности. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе РСЧС региона.
— Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, — передает канал регионального РСЧС в мессенджере МАКС.
В период с 08:00 до 20:00 14 июля российские системы ПВО ликвидировали 252 беспилотника Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской и Тульской областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Утром 10 июля в результате атаки украинских дронов произошли пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове и на территории морского порта в Таганроге.