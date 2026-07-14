В ДНР из-за проблем со светом прекращена подача воды в 10 городов

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Подача воды на 10 городов ДНР прекращена из-за обесточивания объектов водоснабжения, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса».
«Обесточен ряд объектов водоснабжения в результате чего прекращена подача воды на города: Донецк, Макеевка, Енакиево, Юнокоммунаровск, Дебальцево, Углегорск, Ждановка, Кировское, Шахтерск, Горловка. Специалисты работают на местах для оперативного запуска объектов после возобновления электроснабжения», — сказано в сообщении.
В пресс-службе республиканского оператора связи сообщили, что из-за аварии на электросетях минимум в 10 муниципалитетах могут наблюдаться проблемы со связью. На время перебоев со светом узловые станции переведены на автономные источники, резерв которых ограничен. Оператор организовал бесперебойное дежурство аварийно-восстановительных бригад.