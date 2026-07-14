В Одессе после взрыва повреждена инфраструктура

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Инфраструктура получила повреждения после взрывов в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«Есть попадание по инфраструктуре», — написал он в своем Telegram-канале.
Перед этим в городе произошли взрывы, была объявлена воздушная тревога.
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