Арестованная Шурыгина назвала питание в СИЗО вкусным и сбалансированным

Арестованная за распространение порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) похвалила питание в московском СИЗО-6. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил председатель ОНК Москвы Илья Высотский.
По его словам, блогерша по-прежнему находится в карантинной камере, жалоб на условия содержания и отношение со стороны администрации СИЗО у нее нет. При этом она отметила, что питание в изоляторе сбалансированное, добавил правозащитник.
— Диана нам сказала, что ее подруги заказали ей продукты, но она ест то, что готовят в СИЗО. По ее словам, питание там сбалансированное и вкусное — помогает поддерживать фигуру, — цитирует РИА Новости Высотского.
Он уточнил, что в день посещения Шурыгина ела перловку и тушеную рыбу. Также она назвала выдумкой сообщения СМИ о том, что ее заставляют мыть полы.
— Мы распределились и по очереди убираемся, поддерживая чистоту, — привел ее слова правозащитник.
Троицкий районный суд Москвы оставил Шурыгину в СИЗО до 19 августа по делу об обороте порнографических материалов.
Ранее суд отправил 27-летнюю Шурыгину в следственный изолятор после нарушения домашнего ареста. Следствие установило, что она пользовалась мобильным телефоном, что было запрещено решением суда.
16 июня суд назначил Шурыгиной домашний арест до 19 июля по подозрению в распространении порнографии. По данным следствия, девушка публиковала в закрытом Telegram-канале интимные видеоролики. 20 июня стало известно, что вместе с Шурыгиной по делу о распространении порнографии правоохранители задержали еще двух людей. Их отправили под домашний арест.