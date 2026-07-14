Режим ЧС ввели в подмосковном Солнечногорске после атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали Московский регион в ночь на 13 июля. На область летело порядка 350 дронов. После атаки в подмосковном Солнечногорске ввели режим ЧС муниципального характера. Так сказано в постановлении на сайте администрации округа, передают «Вести».
Соответствующий режим действует с 04:50 по московскому времени. В зоне находятся четыре многоквартирных дома в Солнечногорске. Здания расположены на улицах Банковской, Баранова и улице Военный городок.
За прошедший день над регионами России перехватили 252 украинских беспилотника. Кроме того, дроны в течение 14 июля сбивали над акваториями Черного и Азовского морей. Все БПЛА ликвидированы в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО. В том числе украинские дроны перехвачены над Московским регионом.