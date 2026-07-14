Девочка опознала своего насильника: в Красноярске спустя девять лет раскрыто страшное преступление

В Красноярске задержали мужчину, который в 2017 году изнасиловал восьмилетнюю девочку. Жертва опознала насильника спустя девять лет. Об этом информирует пресс-служба МВД Красноярского края.
«Установлено, что в августе 2017 года на территории Октябрьского района города Красноярска в подъезде жилого дома неизвестный мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки, после чего скрылся с места происшествия», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Тогда было возбуждено уголовное дело, однако преступника найти не удалось, несмотря на то, что он попал на камеры. В 2026 году знакомая мужчины опознала его по фото. Потерпевшая тоже узнала насильника через девять лет после совершения преступления. Им оказался 61-летний житель Красноярска.
Мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинение.
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