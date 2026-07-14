Девочка опознала своего насильника: в Красноярске спустя девять лет раскрыто страшное преступление

Тогда было возбуждено уголовное дело, однако преступника найти не удалось, несмотря на то, что он попал на камеры. В 2026 году знакомая мужчины опознала его по фото. Потерпевшая тоже узнала насильника через девять лет после совершения преступления. Им оказался 61-летний житель Красноярска.