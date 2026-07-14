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Девочка опознала своего насильника: в Красноярске спустя девять лет раскрыто страшное преступление

В Красноярске девочка-подросток опознала своего насильника через девять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали мужчину, который в 2017 году изнасиловал восьмилетнюю девочку. Жертва опознала насильника спустя девять лет. Об этом информирует пресс-служба МВД Красноярского края.

«Установлено, что в августе 2017 года на территории Октябрьского района города Красноярска в подъезде жилого дома неизвестный мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки, после чего скрылся с места происшествия», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Тогда было возбуждено уголовное дело, однако преступника найти не удалось, несмотря на то, что он попал на камеры. В 2026 году знакомая мужчины опознала его по фото. Потерпевшая тоже узнала насильника через девять лет после совершения преступления. Им оказался 61-летний житель Красноярска.

Мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинение.

Ранее в Екатеринбурге мигранта приговорили к 13 годам колонии за изнасилование ребенка.

Дикая история произошла в США: полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку, розыском которой он занимался.

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