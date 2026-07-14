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В Тамбовской области объявляли ракетную опасность

Эту информацию сообщили в РСЧС региона.

ТАМБОВ, 14 июля. /ТАСС/. Угрозу ракетного удара объявляли на территории Тамбовской области. Об этом сообщали в канале РСЧС региона в «Максе».

«Ракетная опасность в Тамбовской области», — говорится в сообщении.

Позднее в РСЧС заявили об отмене ракетной опасности.

В новость внесены изменения (00:24 мск) — добавлена информация об отмене режима ракетной опасности.

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