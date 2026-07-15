В Туапсинском округе объявили беспилотную опасность

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале.
«Беспилотная опасность [в Туапсинском округе]», — написал он.
Эту информацию сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале.
«Беспилотная опасность [в Туапсинском округе]», — написал он.