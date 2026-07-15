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В Туапсинском округе объявили беспилотную опасность

Эту информацию сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Беспилотная опасность [в Туапсинском округе]», — написал он.