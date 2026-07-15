Главу сельского поселения под Волгоградом судят за взятку в 12,7 млн руб

Дело в отношении главы Мирного сельского поселения в Новониколаевском районе, подозреваемого в получении взяток и использовании служебного положения, передано на рассмотрение в суд, сообщат Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Как выяснили следователи Артем Куроплин, занимавший свою должность с 2018 года, в течение нескольких лет получал взятки от пары фермеров. Так, с 2022 по 2025 год они передали ему 12 737 500 рублей.
Но и этого главе сельского поселения оказалось мало. В апреле 2024 года он распорядился перевести со счета хозяйственной службы администрации сельского поселения перевести 30 тысяч рублей предпринимателю, который якобы ремонтировал служебное авто Chevrolet Niva. Предприниматель действительно приводил машину в порядок, но не отечественную легковушку, стоявшую на балансе администрации, а кроссовер BMW X6 XDrive30D, оформленный на мать Куроплина.
Премиальная иномарка, кстати, у стражей порядка тоже вызвала вопросы. Согласно официальным документам, мать чиновника купила иномарку 2015 г.в. в 2020 году за 950 тысяч рублей, хотя накопить на нее никак не могла — ее официальные доходы за предыдущие три года в общей сумме не дотянули до 750 тысяч рублей. А рыночная стоимость такой машины и вовсе превышает 3,5 миллиона рублей. Вопросы у следователей вызвал и строительный бизнес супруги Куроплина — Юлии. За три года она якобы заработала больше четырех миллионов рублей. Но в реальности бизнесом руководил ее муж. В связи с этим прокуратура подала в суд иск о взыскании с четы Куроплиных 4 105 020 рублей и автомобиля BMW X6 в пользу государства.
Сам чиновник по решению суда был заключен под стражу. За совершение этих преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.