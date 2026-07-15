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В Одессе прогремели еще два мощных взрыва

В Одессе вновь гремят взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщениям, в городе раздалось не менее двух сильных взрывов, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма.

Ранее также стало известно, что российские войска поразили с помощью БПЛА три сухогруза на рейде порта Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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