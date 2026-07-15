Провальная попытка угона легковушки обернулась волгоградцу уголовным делом

В Кировском районе города-героя сотрудники полиции разыскали неудачливого угонщика, который пытался похитить отечественную легковушку, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
О происшествии стражам порядка рассказал 26-летний местный житель. По его словам, ночью 13 июля его машину ВАЗ-21011, или как ее называют «копейку», пытался угнать неизвестный. Угонщик смог переместить машину только не дальше полусотни метров, так как в авто оказался неисправен замок зажигания.
В поисках злоумышленника оперативники вышли на ранее судимого 23-летнего волгоградца, который признался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о завладении транспортом без цели хищения. Мужчине грозит о пяти лет лишения свободы.
Ранее под Волгоградом в суд было передано дело угонщика, который заставлял подростка помогать ему в преступлениях.