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Провальная попытка угона легковушки обернулась волгоградцу уголовным делом

Ранее судимый злоумышленник попытался похитить отечественное авто, но смог «проехать» всего пару десятков метров.

В Кировском районе города-героя сотрудники полиции разыскали неудачливого угонщика, который пытался похитить отечественную легковушку, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

О происшествии стражам порядка рассказал 26-летний местный житель. По его словам, ночью 13 июля его машину ВАЗ-21011, или как ее называют «копейку», пытался угнать неизвестный. Угонщик смог переместить машину только не дальше полусотни метров, так как в авто оказался неисправен замок зажигания.

В поисках злоумышленника оперативники вышли на ранее судимого 23-летнего волгоградца, который признался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о завладении транспортом без цели хищения. Мужчине грозит о пяти лет лишения свободы.

Ранее под Волгоградом в суд было передано дело угонщика, который заставлял подростка помогать ему в преступлениях.