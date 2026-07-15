Провальная попытка угона легковушки обернулась волгоградцу уголовным делом

О происшествии стражам порядка рассказал 26-летний местный житель. По его словам, ночью 13 июля его машину ВАЗ-21011, или как ее называют «копейку», пытался угнать неизвестный. Угонщик смог переместить машину только не дальше полусотни метров, так как в авто оказался неисправен замок зажигания.