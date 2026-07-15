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Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4734 человек

Количество погибших от мощного землетрясения в Венесуэле достигло 4734 человек. Эту цифру озвучил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Источник: Life.ru

Правительственная сводка содержит свежие данные о последствиях стихии. Травмы получили 16 740 жителей. Ещё 17 907 человек лишились крова. Землетрясение полностью разрушило 190 зданий. Серьёзные повреждения затронули ещё 856 строений.

Спасательные службы вытащили из-под завалов 6462 человека. Врачи в больницах пролечили 33 652 пострадавших. Власти помогли 128 324 семьям. Государство разместило в 107 временных лагерях 20 903 человека. Специальные службы передали нуждающимся 10 063 тонны продовольствия.

Катастрофа потрясла Венесуэлу вечером 24 июня. Сейсмологи тогда зафиксировали два сильных подземных толчка. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5 балла. Эпицентры располагались в штате Яракуй.

Россия направила в пострадавший регион 22 тонны гуманитарных грузов и мобильный госпиталь. Спасатели из РФ доставили продукты питания, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости. Вместе с грузами в страну прибыли врачи Минздрава. Специалисты развернули полевой медицинский центр для лечения местных жителей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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