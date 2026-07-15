Редчайший суматранский тигр растерзал мальчика и мужчину в Индонезии

Оба инцидента произошли в регионе Риау, расположенном на острове Суматра. В начале прошлой недели хищник напал на 12-летнего мальчика, который находился в уборной в лагере лесорубов. Спустя несколько дней жертвой тигра стал 29-летний сотрудник лесозаготовительной компании.