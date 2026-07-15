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Редчайший суматранский тигр растерзал мальчика и мужчину в Индонезии

В Индонезии пытаются отловить редкого суматранского тигра, напавшего на двух местных жителей.

Источник: Аргументы и факты

В Индонезии пытаются отловить редкого суматранского тигра, атаковавшего за последние дни двух местных жителей, сообщает агентство Antara.

Оба инцидента произошли в регионе Риау, расположенном на острове Суматра. В начале прошлой недели хищник напал на 12-летнего мальчика, который находился в уборной в лагере лесорубов. Спустя несколько дней жертвой тигра стал 29-летний сотрудник лесозаготовительной компании.

После анализа следов эксперты пришли к выводу, что оба нападения совершил один и тот же взрослый самец суматранского тигра, достигший трехлетнего возраста. В районе нападений установлены специальные ловушки.

Суматранские тигры относятся к видам, находящимся на грани исчезновения, и, по оценкам специалистов, их численность в дикой природе не превышает 400 особей.

Ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил утащил 25-летнего мужчину на глазах у друзей.