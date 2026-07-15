После атаки беспилотников в Солнечногорске ввели режим муниципальной ЧС

Согласно документу, особый режим начал действовать с 04:50 мск 13 июля. Для органов управления и экстренных служб местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС установлен местный уровень реагирования.
В границы зоны чрезвычайной ситуации включили четыре многоквартирных дома. Речь идёт о зданиях на Банковской улице, 26 и 30, улице Баранова, 35, а также доме № 11 в Военном городке.
Для жителей, которым пришлось покинуть свои квартиры, организуют пункты временного размещения на базе трёх городских школ. Власти также распорядились обеспечить эвакуированных горячим питанием и всем необходимым для временного проживания.
Напомним, в результате атаки дронов ВСУ в Солнечногорске пострадали двое детей. Кроме того, власти организовали пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры получили повреждения после налёта БПЛА.
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