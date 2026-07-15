Побег из «Матросской тишины» сделал Александа Солоника опасным для своих

Слепая зона дела была не в том, что Солоника не знали. Его как раз знали слишком хорошо — по прозвищу, слухам, признаниям, оперативным версиям. Проблема была в другом: заказные убийства начала 1990-х расследовались как отдельные вспышки. Один убитый авторитет. Один рынок. Одна машина. Один стрелок. Один конфликт. Цепочка заказчиков оставалась дальше исполнителя.