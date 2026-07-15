Власти Конго сообщили о 754 умерших от лихорадки Эбола в стране

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Чикве Ихеквеазу выразил серьёзные опасения. Он отметил, что фактическое число заражённых в ДР Конго способно превышать официальные цифры в два или четыре раза. Эксперт привёл данные, согласно которым около 80 процентов новых больных ранее не числились в списках контактов инфицированных. Такой факт указывает на существование неизвестных цепочек передачи вируса.