Пять человек погибли и восемь оказались в больнице после ДТП в двух регионах Казахстана

По данным «КТК», первая авария произошла около 13:00 на 148-м км трассы «Астана — Петропавловск». Со слов заместителя начальника УАП ДП Акмолинской области Данияра Аманжолова, личности погибших устанавливаются.
По словам очевидцев, машина на полной скорости врезалась в металлическое ограждение, а потом загорелась. Сейчас врачи борются за жизнь водителя.
Вторая авария случилась на трассе «Алматы — Усть-Каменогорск». Там лоб в лоб столкнулись две Toyota Camry. От полученных травм скончались оба водителя. Семь пассажиров сейчас под наблюдением медиков. Известно, что часть автобана была перекрыта из-за дорожных работ.
«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, впоследствии водитель второй автомашины Toyota Camry скончался в больнице», — прокомментировала пресс-секретарь ДП области Жетысу Жанар Калыкова.
Ранее полицейская погоня на оживленной дороге в Алматы завершилась жестким задержанием.