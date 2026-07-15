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Два жителя Хабаровского края заплатят 640 тыс рублей за промысел осетров

Они приговорены к условному лишению свободы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре с двух местных жителей взыскано 640 тысяч рублей за двух незаконно добытых амурских осетров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во время рыбалки на Амуре мужчины обнаружили, что в их сеть попали два осетра, свободный оборот которых запрещен. Но выпускать ценную рыбу не стали, а отвезли на берег, разделали на четыре части и поехали домой. По пути их задержали сотрудники правоохранительных органов, фрагменты осетров изъяли.

— Ущерб, причиненный государству, составил 640 тысяч рублей. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о его возмещении. Требования прокурора удовлетворены. Также за незаконную добычу особо ценных биоресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) суд приговорил местных жителей к 3 годам лишения свободы условно, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, житель Хабаровского края заплатит 320 тысяч рублей за 15 кг амурского осетра.