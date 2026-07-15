Два жителя Хабаровского края заплатят 640 тыс рублей за промысел осетров

Во время рыбалки на Амуре мужчины обнаружили, что в их сеть попали два осетра, свободный оборот которых запрещен. Но выпускать ценную рыбу не стали, а отвезли на берег, разделали на четыре части и поехали домой. По пути их задержали сотрудники правоохранительных органов, фрагменты осетров изъяли.