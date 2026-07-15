ЧС природного характера в Актюбинской области: почти 300 зданий пострадали во время недавнего урагана

Завершить все восстановительные работы поручено до начала отопительного сезона. На прошлой неделе сообщалось, что из-за сильного ветра вышка связи рухнула на магазин в Актюбинской области — пострадали люди. На следующий день стало известно о том, что в Байганинском районе была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.