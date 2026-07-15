ЧС природного характера в Актюбинской области: почти 300 зданий пострадали во время недавнего урагана

На совещании под председательством акима области Асхата Шахарова рассмотрели ход ликвидации последствий шквального ветра в селе Карауылкелды Байганинского района. Согласно оценкам, в районе выявлено 298 поврежденных объектов. Из них 254 — жилые дома. Кроме того, повреждения зафиксированы на 14 объектах социальной сферы, 24 объектах предпринимательства и в 6 административных зданиях.
Продолжается работа по определению окончательного объема причиненного ущерба — завершить ее намерены до 27 июля. В настоящее время особое внимание уделяется семьям, временно размещенным в пункте эвакуации. В здании школы-интерната находятся шесть семей, для которых созданы все необходимые условия.
Тем временем в селе полностью восстановлена работа инженерной инфраструктуры. Возобновлена подача электроэнергии, газа и воды. Сейчас совместно с представителями оператора связи продолжаются работы по восстановлению поврежденной вышки сотовой связи.
Завершить все восстановительные работы поручено до начала отопительного сезона. На прошлой неделе сообщалось, что из-за сильного ветра вышка связи рухнула на магазин в Актюбинской области — пострадали люди. На следующий день стало известно о том, что в Байганинском районе была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.