В Туве ребенок выпал из окна третьего этажа и погиб

В Туве ребенок выпал из окна и погиб. Региональный следком организовал проверку по данному факту. Подробностей пока немного. Установлено, что информация в правоохранительные органы города Кызыла поступила накануне 14 июля из медицинского учреждения. Место ЧП — многоквартирный дом на улице Иркутской.