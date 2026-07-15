В Туве ребенок выпал из окна третьего этажа и погиб

В Туве ребенок выпал из окна и погиб. Региональный следком организовал проверку по данному факту. Подробностей пока немного. Установлено, что информация в правоохранительные органы города Кызыла поступила накануне 14 июля из медицинского учреждения. Место ЧП — многоквартирный дом на улице Иркутской.
Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Ее доставили в медицинское учреждение, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась.
— Неотложными мероприятиями установлено, что ребенок находился в квартире с матерью и родственницей. В какой-то момент, оставшись без присмотра взрослых в кухонной комнате, девочка через предметы мебели забралась на подоконник, — прокомментировали в пресс-службе следкома.
Для установления причины смерти малолетней назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято решение.