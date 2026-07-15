Курьер онлайн-мошенников выслушал судебный приговор в Хабаровске

В Хабаровске судили студента, который в феврале — марте 2024 года работал курьером телефонных мошенников и помог преступникам похитить деньги у двух человек. По решению суда пособник аферистов возместит ущерб потерпевшим, также его приговорили к лишению свободы условно. При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих вину обстоятельств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Студент одного из хабаровских вузов в 2024 году нашел легкий дополнительный заработок. В течение двух месяцев он в составе организованной преступной группы похищал денежные средства граждан. Участники группы по телефону сообщали потерпевшим ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и о необходимости срочно передать денежные средства на лечение пострадавшим лицам. Роль подсудимого состояла в том, чтобы забрать у потерпевших деньги и внести их на банковский счёт.
Вознаграждение подсудимого составляло 10% от похищенной суммы. Одна из потерпевших передала ему более двух млн рублей, вторая — 500 000 рублей. Потерпевшие пояснили, что были сильно напуганы и не догадались позвонить родственникам, о которых шла речь.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и частично возместил причиненный ущерб.
При назначении наказания суд, с учетом личности подсудимого, его молодого возраста, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и иных смягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с возложением ряда обязанностей, способствующих его исправлению, в том числе обязанности возместить ущерб потерпевшим.