Курьер онлайн-мошенников выслушал судебный приговор в Хабаровске

Студент одного из хабаровских вузов в 2024 году нашел легкий дополнительный заработок. В течение двух месяцев он в составе организованной преступной группы похищал денежные средства граждан. Участники группы по телефону сообщали потерпевшим ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и о необходимости срочно передать денежные средства на лечение пострадавшим лицам. Роль подсудимого состояла в том, чтобы забрать у потерпевших деньги и внести их на банковский счёт.