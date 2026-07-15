В Приморье браконьер заплатил 2 миллиона рублей за убитого амурского тигра

Житель Ольгинского муниципального округа в январе этого года взял самодельный карабин и отправился в лес, где незаконно добыл амурского тигра. Этот хищник занесен в Красную книгу России, и охота на него запрещена. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».
Суд признал мужчину виновным по двум статьям: незаконная охота и незаконное хранение оружия. Ему назначили два года лишения свободы условно и обязали выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный природе, — более 2 миллионов рублей.
Однако платить браконьер не спешил. Тогда судебный пристав обратил взыскание на его банковские счета и зарплату, но денег на счетах не оказалось. Тогда выяснилось, что у мужчины в собственности есть автомобиль Nissan Datsun. На машину наложили арест, а владельца предупредили: если не рассчитается с долгом, авто оценят и продадут с торгов, а вырученные деньги пойдут в счет погашения ущерба.
Браконьер не захотел расставаться со своей «ласточкой» и в кратчайшие сроки изыскал всю необходимую сумму и полностью погасил ущерб. Исполнительное производство закрыли.