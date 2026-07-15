В Приморье браконьер заплатил 2 миллиона рублей за убитого амурского тигра

Однако платить браконьер не спешил. Тогда судебный пристав обратил взыскание на его банковские счета и зарплату, но денег на счетах не оказалось. Тогда выяснилось, что у мужчины в собственности есть автомобиль Nissan Datsun. На машину наложили арест, а владельца предупредили: если не рассчитается с долгом, авто оценят и продадут с торгов, а вырученные деньги пойдут в счет погашения ущерба.