Школьница погибла от удара током в Жетiсу: родители боятся, что обстоятельства дела могут исказить

По предварительным данным, ученица пятого класса зашла в трансформаторную подстанцию, дверь которой оказалась незапертой.
Отец погибшей заявил, что о случившемся ему рассказал сын. После ребенка экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.
Родственники требуют выяснить, почему опасный объект оказался открытым и доступным для детей.
В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, однако родители сомневаются в объективности результатов расследования.
«Этот объект относится к ГРЭС, он не находится на балансе школы. На двери не было замка. Когда просили установить его, в ГРЭС ответили, что замков у них нет. В школе, в свою очередь, говорят, что объект не находится в их ведении. В итоге жертвой этой халатности стала наша дочь. Мы также сомневаемся в объективности результатов расследования. Боимся, что впоследствии обстоятельства дела могут исказить», — заявил отец погибшей.
Напомним, что трагедия произошла 9 июля. Отмечалось, что девочка погибла за день до своего десятилетия.
По факту происшествия проводится досудебное расследование по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.