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Школьница погибла от удара током в Жетiсу: родители боятся, что обстоятельства дела могут исказить

Трагедия произошла на днях в Жаркенте — пятиклассница погибла от удара током на территории школы. Родители заявили, что сомневаются в объективности результатов расследования, передает «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

По предварительным данным, ученица пятого класса зашла в трансформаторную подстанцию, дверь которой оказалась незапертой.

Отец погибшей заявил, что о случившемся ему рассказал сын. После ребенка экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Родственники требуют выяснить, почему опасный объект оказался открытым и доступным для детей.

В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, однако родители сомневаются в объективности результатов расследования.

«Этот объект относится к ГРЭС, он не находится на балансе школы. На двери не было замка. Когда просили установить его, в ГРЭС ответили, что замков у них нет. В школе, в свою очередь, говорят, что объект не находится в их ведении. В итоге жертвой этой халатности стала наша дочь. Мы также сомневаемся в объективности результатов расследования. Боимся, что впоследствии обстоятельства дела могут исказить», — заявил отец погибшей.

Напомним, что трагедия произошла 9 июля. Отмечалось, что девочка погибла за день до своего десятилетия.

По факту происшествия проводится досудебное расследование по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.