Школьница погибла от удара током в Жетiсу: родители боятся, что обстоятельства дела могут исказить

«Этот объект относится к ГРЭС, он не находится на балансе школы. На двери не было замка. Когда просили установить его, в ГРЭС ответили, что замков у них нет. В школе, в свою очередь, говорят, что объект не находится в их ведении. В итоге жертвой этой халатности стала наша дочь. Мы также сомневаемся в объективности результатов расследования. Боимся, что впоследствии обстоятельства дела могут исказить», — заявил отец погибшей.