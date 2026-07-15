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В Японии из-за жары госпитализировали 4,5 тысячи человек, 7 умерли

За прошедшую неделю в Японии из-за жары скончались семь человек.

Источник: Аргументы и факты

За прошедшую неделю в Японии зарегистрировано более 4 тысяч случаев госпитализации граждан с тепловым ударом. Об этом свидетельствуют данные министерства, ответственного за координацию спасательных служб.

По информации ведомства, в период с 6 по 12 июля в результате перегрева были госпитализированы 4580 пациентов, 7 человек скончались.

Температурные рекорды были зафиксированы 14 июля в префектуре Коти, где воздух прогрелся до +38,4°C, а в префектуре Гумма, расположенной недалеко от Токио, столбик термометра поднялся до +37°C.

Всего за последние два с половиной месяца в медицинские учреждения обратились более 13 тысяч пострадавших, 12 из которых не удалось спасти.

Ранее также сообщалось, что в Мюнхене ввели ограничения на использование питьевой воды из-за засухи.