В Японии из-за жары госпитализировали 4,5 тысячи человек, 7 умерли

За прошедшую неделю в Японии зарегистрировано более 4 тысяч случаев госпитализации граждан с тепловым ударом. Об этом свидетельствуют данные министерства, ответственного за координацию спасательных служб.
По информации ведомства, в период с 6 по 12 июля в результате перегрева были госпитализированы 4580 пациентов, 7 человек скончались.
Температурные рекорды были зафиксированы 14 июля в префектуре Коти, где воздух прогрелся до +38,4°C, а в префектуре Гумма, расположенной недалеко от Токио, столбик термометра поднялся до +37°C.
Всего за последние два с половиной месяца в медицинские учреждения обратились более 13 тысяч пострадавших, 12 из которых не удалось спасти.
Ранее также сообщалось, что в Мюнхене ввели ограничения на использование питьевой воды из-за засухи.