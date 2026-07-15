В Красноярске сотрудница банка обчистила супругов на 1,3 миллиона рублей

Менеджер кредитной организации обслуживала пожилую пару — рассказывала им о возможностях инвестиций, страховки, других услуг своего банка. Причем клиенты были постоянными, так что женщина знала, что с возрастом у них ухудшилось зрение, они стали невнимательны, доверчивы. Поэтому воспользовалась этим, взяла в руки мобильный телефон якобы под видом помощи, вошла в приложение и похитила накопления.