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Мужчину будут судить в Подмосковье за ложный донос о краже грузовика

Химкинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в ложном доносе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Московского региона. Он обвиняется по ч. 2 ст. 306 УК РФ (“Заведомо ложный донос о совершении преступления”)», — рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года в служебном помещении Сходненского отела полиции УМВД России по городскому округу Химки фигурант, будучи предупрежденным в установленном законом порядке об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, сообщил полицейскому о хищении неизвестными принадлежащего ему грузового автомобиля КамАЗ. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее заявитель сам продал указанное транспортное средство за 250 тыс. руб., после чего, узнав о его перепродаже по более высокой цене, решил заявить о краже.

Таким образом, в результате правоохранительными органами осуществлялась процессуальная деятельность без реальных на то оснований.

«Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в надзорном ведомстве.