Мужчину будут судить в Подмосковье за ложный донос о краже грузовика

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года в служебном помещении Сходненского отела полиции УМВД России по городскому округу Химки фигурант, будучи предупрежденным в установленном законом порядке об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, сообщил полицейскому о хищении неизвестными принадлежащего ему грузового автомобиля КамАЗ. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее заявитель сам продал указанное транспортное средство за 250 тыс. руб., после чего, узнав о его перепродаже по более высокой цене, решил заявить о краже.