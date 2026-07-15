СК завел дело после отравления мужчины уксусом в ночном клубе Приморья

По версии следствия, все случилось в ночном клубе на улице Школьной в Андреевке. Организаторы конкурса включили в сценарий небезопасное задание — употребление уксуса. Мужчина выполнил его, после чего ему стало плохо, и он вынужден был обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали химические ожоги пищевода и желудка — травма, которая может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Сейчас пострадавший находится на лечении, его состояние уточняется.