СК завел дело после отравления мужчины уксусом в ночном клубе Приморья

Следственный комитет Приморья завел уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Поводом стал инцидент, который произошел 29 июня во время развлекательной программы в ночном клубе села Андреевка. Посетитель клуба по заданию ведущих выпил уксусную жидкость и получил серьезный химический ожог внутренних органов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
По версии следствия, все случилось в ночном клубе на улице Школьной в Андреевке. Организаторы конкурса включили в сценарий небезопасное задание — употребление уксуса. Мужчина выполнил его, после чего ему стало плохо, и он вынужден был обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали химические ожоги пищевода и желудка — травма, которая может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Сейчас пострадавший находится на лечении, его состояние уточняется.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить точную степень тяжести вреда, причиненного здоровью. Если вина организаторов развлекательного заведения будет доказана, им грозят крупные штрафы и даже лишение свободы.