В семи российских аэропортах введены ограничения на полеты

В ночь на среду, 15 июля, ввели временные ограничения в семи аэропортах России. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется в Telegram-канале, что данные меры затронули аэровокзалы Чебоксар, Самары, Бугульмы, Казани, Ульяновска, Пензы и Саратова.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах вводятся в том числе на фоне атак БПЛА.
12 июля в связи с грозовым фронтом над Москвой более 150 рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены. Из-за непогоды и временных ограничений на полеты части прибывающих самолетов пришлось уйти на запасные аэродромы.
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