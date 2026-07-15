Хабаровчанин пытался вывести в Китай 12 государственных наград СССР

В аэропорту Хабаровска сотрудники таможни остановили 46-летнего горожанина, который собирался вывезти в Харбин 12 государственных наград СССР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Награды обнаружились в чемодане при осмотре на рентген-установке. В «зеленом коридоре» таможенники остановили пассажира. Как выяснилось, он намеревался вывезти медали, ордена и удостоверения к ним. Среди наград — орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «Ветеран труда СССР» и другие.
Как показала экспертиза, орден Красной Звезды и шесть медалей выпущены более полувека назад и относятся к культурным ценностям. Для их вывоза для личного пользования нужны разрешение Минкультуры России и поданная пассажирская таможенная декларация.
Хабаровчанин сказал, что не знал о правилах вывоза, а государственные награды получил в наследство. Ордена и медали изъяты.
— Возбуждено административное дело о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении дела о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ), — сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.
Напомним, ранее незаконную икру в почтовых отправлениях пытались вывезти из Хабаровского края.