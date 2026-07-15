Хабаровчанин пытался вывести в Китай 12 государственных наград СССР

Награды обнаружились в чемодане при осмотре на рентген-установке. В «зеленом коридоре» таможенники остановили пассажира. Как выяснилось, он намеревался вывезти медали, ордена и удостоверения к ним. Среди наград — орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «Ветеран труда СССР» и другие.